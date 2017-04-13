Автоподходы к Керченскому мосту: жизнь без дачи

Дачные участки вблизи микрорайона «Солнечный» попадают под снос согласно плана строительства автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Некоторым владельцам дач не хотят выплачивать компенсацию, поскольку участок не приватизирован и по закону принадлежит государству. Но как быть теперь людям?

Редакция KerchINFO.com уже рассказывала про истории керчан, чьи дачные участки попадают под снос, поскольку находятся на пути следования автомобильных подходов к Керченскому мосту. В этот раз мы решили осветить проблему в её полной мере, поскольку этот вопрос касается не одной и даже не двух семей.

В Керчи между микрорайонами «Нижний Солнечный» и «Верхний Солнечный» уже более 50 лет расположено садовое некоммерческое товарищество «Залив». Часть участков кооператива, согласно плана строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту, должны быть изъяты для государственных нужд. Компенсация предусмотрена лишь тем владельцам, чьи дачи приватизированы.

Однако приватизировать дачный участок во времена Украины было рискованно, поскольку это процедура проводилась в сомнительных подвальных помещениях без соответствующих лицензий и документации. Таким образом, многие дома в кооперативе так и остались неприватизированными.

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Тем более, что украинские власти на дачи и дачные участки обращали столь мизерное внимание, что можно было спать спокойно и не переживать, в чьей собственности находится земля, которую ты обрабатываешь.

С присоединением Крыма к Российской Федерации многие владельцы участков проявили инициативу получить российские документы, однако переходный период свёл все попытки на нет. Сейчас же, когда стоит вопрос о сносе домов, власти не готовы думать о людях, которые так и не смогли приватизировать свои объекты. А ведь изначально они обещали керчанам, что пойдут навстречу и приравняют приватизированные участки к неприватизированным.

Бить тревогу дачники начали уже давно. Обращаться в вышестоящие инстанции: к главе городской администрации Керчи, Крыма и даже в секретариат Президента Российской Федерации – граждане начали еще в 2015 году. Но, увы, переписка с органами власти на каждом из уровней не увенчалась успехом. Ведь все ссылались на правовые нормы, которые попросту в Крыму не функционировали.

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«Максимальную помощь, которую нам предложили – выделить участки за микрорайоном Цементная Слободка. Но это, грубо говоря, в степи без коммуникаций, воды и всего прочего», — отмечает владелец участка №284 Геннадий.

Важно отметить, что землю для строительства автомобильных подходов к Керченскому мосту местным властям удалось оформить в соответствии с законами Российской Федерации, а узаконить кооператив, дабы потом люди могли приватизировать свои участки никто не может.

«В течение двух лет мы пытаемся оформить земли надлежащим способом. Но получаем лишь отписки: то нет законов, то не работает система, то еще что-то», — объясняет Руслан Меметов, владелец участка №382.

Теперь людям остаётся лишь надеяться на чудо или на благоразумие властей. Ведь с юридической точки зрения они остались в буквальном смысле без кола и двора: на дачных участках в своих садовых домах по информации сайта KerchINFO.com проживают как минимум несколько семей. К этому их вынудила сложная жизненная ситуация, и сейчас эти люди готовятся к самым радикальным мерам, чтобы отстоять свою де-факто собственность.

В связи со сложившейся ситуацией, редакция KerchINFO.com обратилась за комментарием в администрацию Керчи.

Заместитель председателя администрации Керчи Роман КИРИЧЕНКО согласился с тем, что ситуация сложная и все высказывания членов садоводческого товарищества справедливые. Однако по закону получить компенсацию могут лишь юридические владельцы участков, то есть те, кто тем или иным образом успели приватизировать свои дачи.

«Основанием для получения компенсационных выплат из республиканского бюджета является наличие правоустанавливающих или вечных прав на земельный участок и имущество, которое на нем расположено. По уточненным данным, членская книжка, которая имеется у членов садоводческого товарищества – не является основанием для получения компенсационных выплат», — объясняет Роман Анатольевич.

Заместитель главы администрации предлагает найти компромисс иным путём.

«Для того, чтобы решить данную проблему и не допустить социального взрыва, предлагается за счёт средств бюджета республики разработать двухконтурный земельный участок и площадь садового кооператива останется в тех же пределах – 35 гектар.

То есть, это будут новые земельные участки, которые будут распределены между членами садового товарищества. Они будут находиться за садовым товариществом в сторону крепости «Керчь», — пояснил замглавы администрации.

Таким образом, в очередной раз, бюрократия и формальности кардинально изменили жизнь простого населения. И, к сожалению, не в лучшую сторону..

В редакции сайта КерчьИНФО имеются копии всей переписки заинтересованных участников дачного товарищества «Залив», а также их видеообращение к властям Керчи и Крыма, которое мы опубликуем чуть позже.



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