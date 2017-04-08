Автоподходы к Керченскому мосту: новые фото

В Керчи продолжается активное сооружение автомобильных подходов к Керченскому мосту.

Работы производятся сразу на нескольких участках: на 9-ом километре трассы Керчь-Феодосия, в районе остановки «Верхний Солнечный» и вблизи госпиталя.

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Напомним, строительством автоподходов к Керченскому мосту занимается питерская фирма АО «ВАД», которая положительно зарекомендовала себе дорожно строительном рынке не только России, но и Европы. Согласно плану, подходы должны быть готовы в мае 2018 года.



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