Автоподходы к Керченскому мосту: стройка идет интенсивно

Работы по строительству автомобильных подходов к Керченскому мосту идут ударными темпами. В данный момент идет расчистка обочин от кустарника.

Читайте: Строительство моста в Крым: съемки с мыса Ак-Бурун

Расчистка идет в районе поворота на Багерово. Обочины расчищаются на глубину порядка 7-10 метров. При этом, плодородный слой почвы строители сохраняют. Выкопанный кустарник, дабы не создавать стихийных свалок, аккуратно собирается, и впоследствии будет вывезен.

Автоподходы к Керченскому мосту фото

Читайте: Автоподходы к Керченскому мосту: взгляд изнутри

Кроме этого, уже отчетливо вырисовываются места развязок автоподходов. Строители уже подготавливают к установке армокаркасы стоек эстакады на 9-м километре трассы Керчь-Феодосия. Работы ведутся интенсивно, а автомобили, бегущие по новым дорогам мы увидим в мае 2018 года.

Как прогнозирует ЗАО «ВАД», летом должна заработать восточная сторона развязки, по ней будет идти движение со стороны Феодосии в Керчь и дальше порт Крым, а под ней пройдет основный поток с моста по трассе «Таврида».

Напомним, сейчас на строительстве трудятся более сотни единиц техники.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

