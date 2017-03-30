Автоподходы к Керченскому мосту строят круглосуточно

Весна набирает обороты, а вместе с весной продолжает набирать обороты и строительство автомобильных подходов моста в Крым.

Работа кипит в районе Нижнего Солнечного. Дорожная техника ЗАО «ВАД» производит подрезку и перемещение грунта с целью выравнивания земляного полотна под будущую автодорогу. Самосвалы, бульдозеры и экскаваторы работают круглосуточно и без перерывов. Кроме того, бригады строителей работают и между Верхним и Нижним Солнечным.

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Предлагаем вам свежую подборку фотографий с места строительства от 30 марта 2017 года.

Напомним, Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что по его мнению автоподходы должны будут быть готовы уже в мае 2018.

Фото: Даня Глухов



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