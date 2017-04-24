Автоподходы к Керченскому мосту строятся даже под дождем

Сегодня постоянный читатель сайта KerchINFO, Даня Глухов, прислал фотографии со строительства автоподходов к Керченскому мосту в районе Нижнего Солнечного.
Работа идет, несмотря на погодные условия. Рабочие начали забивку свай, готовят дренажную систему. Кроме того, читатель отмечает, что продолжается выравнивание земляного полотна, обрезка и подсыпка грунта.
Читайте: Автоподходы к Керченскому мосту: стройка идет интенсивно
Также он рассказал, что техники уже становится действительно много — от бульдозеров до сваебойных установок. Общее количество техники, задействованной в стройке, достигает 100 единиц.
Напомним, что автомобильные подходы к Керченскому мосту будут сданы вместе с автомобильной частью моста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями. Иногда мы будем сообщать Вам о самых важных новостях экстренной рассылкой.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: