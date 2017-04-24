Автоподходы к Керченскому мосту строятся даже под дождем

Сегодня постоянный читатель сайта KerchINFO, Даня Глухов, прислал фотографии со строительства автоподходов к Керченскому мосту в районе Нижнего Солнечного.

Работа идет, несмотря на погодные условия. Рабочие начали забивку свай, готовят дренажную систему. Кроме того, читатель отмечает, что продолжается выравнивание земляного полотна, обрезка и подсыпка грунта.

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Также он рассказал, что техники уже становится действительно много — от бульдозеров до сваебойных установок. Общее количество техники, задействованной в стройке, достигает 100 единиц.

Напомним, что автомобильные подходы к Керченскому мосту будут сданы вместе с автомобильной частью моста.

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