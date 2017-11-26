Автоподходы к Керченскому мосту (ФОТО 26 ноября)

Уже несколько дней подряд керчане начинают свое утро в городе, покрытом инеем. Природа берет свое: в Керчи уже прошел первый снег, ознаменовавший начало (хоть и не по календарю) зимы.



Однако даже в таких, не самых благоприятных, погодных условиях, не останавливается строительная работа по улице Шоссе Героев Сталинграда. Ведь сроки сдачи объекта приближаются: по словам заместителя главы Минэкономразвития Сергея НАЗАРОВА, автоподходы к Керченскому мосту должны быть готовы уже к концу мая.

С момента прошлого фоторепортажа КерчьИНФО со строительной площадки на Солнечном, можно заметить значительные изменения.

Первый ряд опор будущей эстакады практически полностью погружен в песок, почти все центральные ряды забетонированы, а последний ряд упирается в насыпанную строителями, пока еще недостроенную, а состоящую из земли и песка, дорогу, которая станет сходом с эстакады.

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Проводятся работы и на противоположной стороне – здесь выравнивается земля, приобретая вид дороги. Работает техника и на дальних площадках – на дороге между теплотрассой и эстакадой.

Стройка не спит: даже в промозглое ноябрьское утро корреспондент КерчьИНФО то и дело встречал на своем пути рабочих, строителей и технику, управляемую профессионалами своего дела.

Надо сказать, что строители эстакады на Шоссе Героев Сталинграда уже привыкли к вспышкам фотокамер КерчьИНФО и не удивляются журналистам, которые пытаются угнаться за уникальными кадрами.

Конечно, каждый из вас может самостоятельно, так сказать воочию, увидеть грандиозную строительную площадку, проезжая в указанном выше районе на общественном транспорте.

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Однако мы стараемся обнаружить уникальные виды и сделать непохожие кадры, нажимая замерзшими руками на кнопку фотоаппарата.

Итак, для всех интересующихся КерчьИНФО (в очередной раз) представляет подборку фотографий со строительной площадки на улице Шоссе Героев Сталинграда.

Автоподходы к Керченскому мосту. Актуальные фото 26.11.2017

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