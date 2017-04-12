Автоподходы к Керченскому мосту: взгляд изнутри

С февраля текущего года в Керчи активно ведётся строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту. Сразу на нескольких площадках работает более 100 единиц дорожно-строительной техники и 85 человек.

Работы развернулись в масштабном формате. Однако важно отметить, что возведение автоподходов никак не сказывается на дорожной ситуации в городе: нет ни пробок, ни транспортных коллапсов. Керчь продолжает жить своей жизнь, наблюдая сразу за несколькими величественными стройками: Керченского моста, автомобильных подходов к нему и трассы «Таврида».

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Подготавливаясь к сооружению автоподходов сотрудники генподрядчика АО «ВАД» наткнулись на весьма ценные захоронения Бронзового века. На объектах в данный период археологи. В будущем находки помогут глубже изучить историю Керчи в определённых временных периодах.



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