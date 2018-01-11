Автоподходы к Крымскому мосту: фото и видео с необычного ракурса

Январь 11 15:51 2018

Журналисты КерчьИНФО всегда стараются найти уникальные кадры «стройки века». Исследуя местность строительных площадок мы выбираем необычные ракурсы для необычных фотографий. Сегодня покажем вид на строительство автоподходов и ж/д тоннеля к Крымскому мостуСо стороны микрорайона «Партизанский», между высокими холмами мы остановили свой взгляд на строительстве новой дороги от будущей эстакады. Там процесс кажется более активным. На этом участке одновременно делают автоподходы и эстакаду на Солнечном.

Большой и красивой лентой дорога устремляется от города в некогда пустынное поле. На ее пути лежит большая труба теплотрассы. Через несколько метров начинается следующая часть дороги к Тавриде. Здесь пока нет активного процесса строительства. Основная часть работ уже сделана.

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Ж/д подходы к Керченскому мосту

Слева от автомобильной дороги к Крымскому мосту уже готовят полотно под ж/д подходы и железнодорожную станцию. Под нее тоже подготавливают платформу.

Далее, взор уходит на строительство ж/д тоннеля. Виден вход в каменный коридор. Вокруг него много строительной техники и земляных насыпей.

Этот необычный ракурс привлек внимание журналистов. Мы делимся уникальными фотографиями и видео со своими читателями. Через неделю мы отправимся в новое путешествие. Будьте в курсе последних новостей вместе с КерчьИНФО.

Авто и ж/д подходы к Крымскому мосту: фото 11 января 2018 года

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