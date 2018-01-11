Автоподходы к Крымскому мосту: фото и видео с необычного ракурса

Журналисты КерчьИНФО всегда стараются найти уникальные кадры «стройки века». Исследуя местность строительных площадок мы выбираем необычные ракурсы для необычных фотографий. Сегодня покажем вид на строительство автоподходов и ж/д тоннеля к Крымскому мосту. Со стороны микрорайона «Партизанский», между высокими холмами мы остановили свой взгляд на строительстве новой дороги от будущей эстакады. Там процесс кажется более активным. На этом участке одновременно делают автоподходы и эстакаду на Солнечном.

Большой и красивой лентой дорога устремляется от города в некогда пустынное поле. На ее пути лежит большая труба теплотрассы. Через несколько метров начинается следующая часть дороги к Тавриде. Здесь пока нет активного процесса строительства. Основная часть работ уже сделана.

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Ж/д подходы к Керченскому мосту

Слева от автомобильной дороги к Крымскому мосту уже готовят полотно под ж/д подходы и железнодорожную станцию. Под нее тоже подготавливают платформу.

Далее, взор уходит на строительство ж/д тоннеля. Виден вход в каменный коридор. Вокруг него много строительной техники и земляных насыпей.

Этот необычный ракурс привлек внимание журналистов. Мы делимся уникальными фотографиями и видео со своими читателями. Через неделю мы отправимся в новое путешествие. Будьте в курсе последних новостей вместе с КерчьИНФО.

Авто и ж/д подходы к Крымскому мосту: фото 11 января 2018 года

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