Автоподходы к Крымскому мосту: итоги года

Министр транспорта России Максим Соколов проинспектировал ход реализации проектов, связывающих Кубань и Крым в единую автодорожную сеть через Крымский мост. Маршрут главы Минтранса практически соответствовал тому, по которому в 2018 году можно будет добраться на автомобиле из Анапы в Симферополь.

В поездке Максима Соколова сопровождали руководитель Росавтодора Роман Старовойт и глава ГИБДД России Михаил Черников, а также непосредственные участники проектов – руководители служб заказчиков и подрядных организаций.

Работа по формированию и развитию дальних и ближних подходов к Крымскому мосту ведется по поручению президента России. «Транспортный переход (через Керченский пролив) с самого начала эксплуатации должен действовать как единый слаженный механизм, обеспечивать быстрое и бесперебойное сообщение с Крымом», – сказал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы Юга России в сентябре 2016 года.

Открытие автодороги через Керченский пролив приведет к скачкообразному росту потока автотранспорта между Кубанью и Крымом, прогнозируют специалисты.

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Так, в 2017 году через паромную переправу пролив пересекали в среднем 7 тысяч автомобилей в сутки (в одну сторону, в эквиваленте легкового транспорта), а в рекордный день 7 августа – 9,5 тысяч машин. После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения, по предварительным оценкам, может достигать 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозируются на первые месяцы после открытия Крымского моста из-за интереса к уникальному инженерному сооружению в Керченском проливе, а также – традиционно в курортный сезон.

Таким образом, в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40 %. Затем темпы роста стабилизируются и ежегодно будут составлять около 10-15 %, так что к 2025 году автомобильный поток между Крымом и Кубанью в среднем составит около 20 тысяч машин ежесуточно. Дорожная инфраструктура по обоим берегам Керченского пролива должна быть максимально готова к увеличению нагрузки как на первом, скачкообразном этапе, так и в последующие годы.

Первоочередная задача дорожников в 2018 году – синхронизация работ по строительству ближних подходов к Крымскому мосту. Со стороны Кубани это новая 40-километровая 4-полосная трасса от федеральной автодороги А-290 до моста и к сухогрузному району порта Тамань. Со стороны Крыма – аналогичные по пропускной способности 8,6 км новой скоростной дороги от моста до трассы «Таврида». Оба проекта реализуются в соответствии с графиками и будут выполнены к моменту открытия движения по мосту через Керченский пролив.

Следующий этап – развитие дорожной сети, тяготеющей к Крымскому мосту, в Краснодарском крае и Республике Крым. Здесь в разной степени реализации находятся несколько инфраструктурных проектов.

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В частности, ведется строительство новой транспортной развязки автодороги А-290 «Новороссийск – Керчь» в районе поселка Джигинка. Разрабатываются проекты реконструкции почти 30 км автодороги А-290 от этой транспортной развязки до поселка Солёного (Темрюкский район Краснодарского края). Здесь планируется строительство развязки для съезда на А-290 транспорта, следующего со стороны Краснодара. При движении в Крым со стороны кубанской столицы наиболее комфортным в среднесрочной перспективе станет как раз дорога через Славянск-на-Кубани – Темрюк – хутор Белый. Пока это региональная трасса. Планируется, что в 2018 году она перейдет в федеральную собственность, после чего станет частью дальних подходов к Крымскому мосту и будет реконструирована.

Федеральная дорога А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» – еще один из маршрутов, который можно использовать для движения из кубанской стороны в сторону Крыма. На этой дороге в 2017-2018 годах предусмотрены ремонтные работы на участках общей протяженностью 43 км, будут отремонтированы 17 искусственных сооружений. По ходу движения к Крымскому мосту по А-290 со стороны Новороссийска планируется строительство обхода города Анапа.

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Одновременно дорожники работают над тем, чтобы снизить нагрузку на сам Краснодар. Госкомпания «Автодор» планирует строительство дальнего западного обхода краевой столицы до автодороги, ведущей к мосту. Проект предполагает создание трассы 1-б категории протяженностью более 50 км, которая соединит федеральную М-4 «Дон» и дорогу «Краснодар – Темрюк – хутор Белый». Этот новый транспортный коридор обойдет существующую городскую агломерацию и зоны перспективной застройки.

На территории Республики Крым уже реализуется проект строительства скоростной трассы «Таврида». Дорога пройдет от Керчи через Симферополь до Севастополя частично по трассе существующей дороги, частично – по новым участкам в обход населенных пунктов. Проект реализуется в 6 этапов в части «Керчь – Симферополь» (237,5 км), 7-й этап – строительство дороги от Симферополя до Севастополя (13,25 км). В полном объеме эти проекты будут завершены до конца 2020 года.

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