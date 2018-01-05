Автоподходы к Крымскому мосту: первые фото в 2018 году

Новогодние каникулы еще не закончились, а строительство автоподходов к Крымскому мосту идет полным ходом. Журналисты КерчьИНФО отправились за первым фоторепортажем на Шоссе Героев Сталинграда.

Часть дороги проходит под будущей эстакадой на Солнечном. В прошлом месяце здесь положили первые слои асфальта. Работа на этом участке продолжается. Строители устанавливают дорожный знак.

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Работа кипит и на дальних участках автоподхода. В туманное утро сложно рассмотреть детали процесса. Видно только большое количество фонарных столбов вдоль трассы и работающую строительную технику.

С правой стороны от Шоссе героев Сталинграда тоже идет работа. Здесь подготавливают основу будущей трасы.

За строительством автоподходов и эстакады на Солнечном вы можете наблюдать через веб-камеры в онлайн режиме на сайте КерчьИНФО.

Автоподходы к Крымскому мосту: фото 5 января 2018 года

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