Автоподходы к мосту: работы идут, дачники негодуют

Эпопея с дачниками ТСН СНТ «Залив» продолжается. Если раньше в незавидном положении находились хозяева неприватизированных участков, то сегодня ситуация поменялась в противоположную сторону.

Так, владельцы приватизированных дач который месяц не могут получить заслуженную компенсацию, в то время как техника работает уже у самого порога.

«У меня весь дом трясётся от трактора, который рядом работает постоянно. Невозможно так жить!», — жалуется одна из дачниц.

Владельцам дачных участков обещали осуществить выплаты более полугода назад. Однако до сих пор керчанам приходится ждать этих средств. К слову, суммой компенсации дачники тоже не довольны.

«Сейчас дачи стоят от 700 тысяч рублей, почему тогда мне за мою выплачивают 330 тысяч рублей? Что мне с ними делать», — отмечает хозяин дачи в ТСН «Залив».

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Важно отметить, что сам факт необходимости покинуть свою дачу для керчан оказался шокирующий. Ведь для многих это настоящая отдушина, над которой они трудились на протяжении всей жизни, ухаживая за деревьями и растениями, сажая огород, собственноручно выстраивая хоть небольшие, но все-таки дома. А теперь им предлагают лишь денежную компенсацию, которая якобы должна перекрыть потерю любимой дачи.

Заметим, что переселились на новые участки далеко не все дачники садового товарищества. Ведь выделенные территории — это пустыри без каких-либо коммуникаций, а помощь в переезде, по словам керчан, оказывают далеко не всем и не в должном размере.

Таким образом, вот уже сколько времени керчане находятся в подвешенном состоянии.

«Сажать огород нам запретили еще в 2015 году. Сказали, что не успеет все созреть, дачи заберут. Сколько мы урожая потеряли из-за этого!», — рассказывают дачники.

Редакция KerchINFO.com обратилась за комментарием в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», которая выступает заказчиком строительства, для разъяснения ситуации с задержкой компенсационных выплат. Однако кадровые перестановки в Службе оттягивают возможность прояснения ситуации.

О дальнейшем развитии ситуации с дачными участками, расположенными на пути следования подходов к Керченскому мосту, читайте на сайте KerchINFO.com.

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