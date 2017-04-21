Автоподходы Керченскому мосту: актуальные фото

В Керчи продолжается масштабное строительство автомобильных подходов к Керченскому мосту. Оперативная и слаженная работа генподрядчика, коим выступает питерская фирма АО «ВАД», демонстрирует прогресс ежедневно.

Так, если месяц назад на этих местах происходили лишь подготовительные процессы, то сегодня уже видны очертания будущей дороги.

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Напомним, что летом трасса Керчь-Феодосия будет перекрыта, а движение пустят по заранее подготовленному спуску с трассы. Это не должно повлиять на трафик магистрали.

Отметим, что автомобильные подходы к Керченскому мосту будут сданы вместе с автомобильной частью моста.

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