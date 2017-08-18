Автоподходы в Керченскому мосту: дач становится меньше

В Керчи сотрудники АО «ВАД» активно возводят автомобильные подходы к Керченскому мосту. В рамках проекта продолжается демонтаж дачных участков.

Автомобильные подходы к Керченскому мосту проходят через ТСН СНТ «Залив». В связи с этим часть домов и придомовых территорий была изъята для нужд государства.

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На данном этапе производится демонтаж домов и расчистка территорий для будущей дороги.

Части владельцам, чьи участки попали под изъятие, были выплачены денежные компенсации, для других же выделили новые участки.

Важно отметить, то на новых местах отсутствую коммуникации и хозяевам придется с обустраиваться с нуля. Техника подрядчика помогает керчанам с переездом.

Напомним, что автомобильные подходы к Керченскому мосту должны быть готовы синхронно с введением в эксплуатацию транспортного перехода.

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