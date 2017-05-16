Автопробег в честь Героя Советского Союза

Автопробег «Муги-Керчь», проводимый в честь памяти Героя Советского союза Сумена КУРБАНОВА, завершился сегодня в нашем городе. Участников в торжественной обстановке встречало городское руководство.

Среди участников пробега были и родственники героя – внук и правнуки. Все они отмечали, что эта акция очень важна, и упускать возможность приехать в Керчь они не могли.

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Гости нашего города приехали не с пустыми руками. Руководству Керчи были вручены ценные подарки. Так, председатель Керченского городского совета Лариса Щербула получила на память кувшины, сделанные в Дагестане, а глава администрации Керчи Сергей Бороздин, в подарок получил саблю.

На торжественном мероприятии было отмечено, что в боях за Керчь звание героя получило одиннадцать уроженцев Дагестана. Все они героически защищали нашу Родину.

Фото: администрация Керчи

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