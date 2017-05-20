Автозвук и тюнинг: в Керчи выбирают лучшее авто

В Керчи проходит 1-й этап «Открытого чемпионата Крыма по автозвуку и тюнингу». В аэропорт «Керчь» съехались десятки автомобилей из полуострова и большой России.
Судьи решают, какие автомобили станут лучшими в номинациях: лучший экстерьер, стайлинг отечественного авто, стайлинг иностранного авто и инженерия.
Зрителям представили популярные тюнингованные модели Honda Civic, Mazda RX-8, Subaru Impreza и другие. В аэропорту присутствует множество отечественных машин, которые автолюбители превратили в «конфетку».
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Для любителей женской красоты организаторы устраивают конкурс «Мисс Автошоу 2017».
Второй и третий этапы кубка пройдут в Симферополе и Феодосии соответственно.
Журналисты сайта KerchINFO передают с места событий, что в аэропорту начался сильный дождь – это несколько помешало проведению автошоу.
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