Автозвук и тюнинг: в Керчи выбирают лучшее авто

В Керчи проходит 1-й этап «Открытого чемпионата Крыма по автозвуку и тюнингу». В аэропорт «Керчь» съехались десятки автомобилей из полуострова и большой России.

Судьи решают, какие автомобили станут лучшими в номинациях: лучший экстерьер, стайлинг отечественного авто, стайлинг иностранного авто и инженерия.

Зрителям представили популярные тюнингованные модели Honda Civic, Mazda RX-8, Subaru Impreza и другие. В аэропорту присутствует множество отечественных машин, которые автолюбители превратили в «конфетку».

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Для любителей женской красоты организаторы устраивают конкурс «Мисс Автошоу 2017».

Второй и третий этапы кубка пройдут в Симферополе и Феодосии соответственно.

Журналисты сайта KerchINFO передают с места событий, что в аэропорту начался сильный дождь – это несколько помешало проведению автошоу.

Открытый Чемпионат Крыма по автозвуку и автотюнингу фото

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