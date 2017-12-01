Багеровский ров: «И ходит по Земле босая память»

Трагедия Багеровского рва. 76 годовщина. Сегодня состоялось траурное мероприятие на месте, где в 1941 году фашисты жестоко убили более 7 тысяч жителей Керчи и ее окрестностей. Большую часть жертв составляли люди еврейской национальности.

Холокост – страшное слово, которое нельзя произнести без дрожи в голосе. В 1941 году местом массовой казни гитлеровцы избрали противотанковый ров вблизи деревни Багерово, куда в течение трех дней автомашинами свозились целые семьи обреченных на смерть людей.

Сегодня керченская еврейская община организовала митинг в память жертв этой страшной трагедии. Люди, чьи родители были свидетелями одного из самых кровавых преступлений, рассказывали о том, как эта беда зашла в их дом:

«Мать моя была в этом списке евреев. Хотя она не была еврейкой. Просто черные кучерявые волосы. Когда немецкий переводчик увидел ее в списке, то пришел к маме и сказал, что это не фашисты внесли туда ее имя. Оказалось, что это сделала мамина подруга. Переводчик видел, что вся наша семья русская, поэтому вычеркнул маму из списка. Как бы мы не хотели это признавать, но немец спас мою маму от смерти. К сожалению, таких людей было не много. В этой трагедии погибли не только невинные евреи, а также и русские, и украинцы, и татары и многие другие национальности», – рассказывает жительница поселка Анна Васильевна, – «Я была маленькая и слышала все эти истории. Много чего не знаю. А сейчас жалею, что много упустила. Нужно было записывать историю из первых уст и передавать ее молодому поколению».

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К памятнику жертвам Багеровского рва пришли ученики местной школы. Они внимали всю информацию, а до начала мероприятия некоторые задавали вопросы. Например, почему ров назвали Багеровским, ведь территориально он проходит через поселок Октябрьский? Мало кто знает, что в те годы, маленький поселок не был отмечен на карте своим именем. За границами города Керчь сразу обозначили Багерово. Именно поэтому ему дано такое название.

Также, дети спрашивали – были ли выжившие в этой страшной трагедии:

«Такие были – наш житель Аврам Матвеевич Войтенко, его семья и ныне живет в поселке. Он вылез отсюда раненым в руку. Его приютили и спрятали. Это один из немногих кто сумел спастись от геноцида», – рассказывает Анна Васильевна.

«И ходит по Земле босая память – маленькая женщина», – с этих слов директор керченской еврейской общины Зоя КАМСКАЯ начала траурное мероприятие. Трогательные стихи, дрожащий голос проникали в душу каждого, кто слушал и внимал.

Говорят, что время лечит. Однако, люди, которые никогда не видели тех, кто сделал свой последний вдох в этой «кровавой яме», по-настоящему плакали. Чувство скорби было в сердце каждого присутствующего.

Начальник Керченского отдела по межнациональным отношениям Сергей ВОРОНЧИХИН от лица Администрации города и себя лично выразил соболезнования еврейской общине.

В конце траурного митинга, люди возложили цветы и венки к памятнику и обелиску. По еврейской традиции, многие оставили камушек на плите монумента.

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