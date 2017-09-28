Банк РНКБ выдал 5 000 000 000 рублей на строительство аэропорта в Симферополе

Банк РНКБ перечислил очередной транш «Международному аэропорту «Симферополь» в рамках договора о предоставлении синдицированного кредита для строительства нового пассажирского терминала площадью 78 тыс. кв. м. На данный момент общая сумма выданных кредитных средств составила более 5 миллиардов рублей.

Ранее Банк открыл кредитную линию для строящегося аэропорта в Симферополе с общим лимитом в размере 13,98 миллиардов рублей, средства будут предоставлены на 15,5 лет.

Исполняющий обязанности Президента банка Алексей Щербаков, отметил, что новый пассажирский терминал – это один из крупнейших инфраструктурных проектов в Крыму, имеющий стратегическое значение не только для полуострова, но и для России в целом. Одним из приоритетов работы банка является участие в реализации проектов, направленных на развитие и процветание региона.

В свою очередь Евгений Плаксин, генеральный директор «Международного аэропорта «Симферополь» подчеркнул, что поэтапное финансирование проекта со стороны РНКБ Банка – один из факторов, который позволяет осуществлять строительство в соответствии с установленными сроками. На сегодняшний день на строительной площадке нового терминала продолжается остекление фасадов, полностью завершен монтаж кровли здания, ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. На объекте задействовано более 2 тысяч человек и 100 единиц техники.

Справка: После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тыс. кв. м., пропускная способность аэропорта возрастет до 3650 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров. В новом терминале уделяется особое внимание комфорту и скорости обслуживания пассажиров: появится 55 стоек регистрации (в том числе три для негабаритного багажа), 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов.

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