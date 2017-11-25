Баскетболисты 4-ой школы — лучшие в Керчи

В Керчи закончились школьные городские соревнования по баскетболу «Локобаскет». Две лучшие команды получили путевки на всекрымские соревнования самой престижной российской баскетбольной лиги для школьников.

Баскетбольный марафон, в котором участвовало 6 команд девушек и 8 команд парней, завершился традиционным финалом в спортивном зале школы №4.

У девочек третье место в турнире заняла команда МТЛ, второе — команда 15-ой школы. Победителя турнира как и в прошлом году стала команда девочек школы №4 (тренер ФАЗАЗИЕВ Риза Халитович).

В финале мальчиков встретились команды гимназии №1 и школы №4. Гимназисты, выигравшие прошлогодний городской турнири и занявшие почетное пятое место на Всероссийском финале «Локобаскет», проиграли команде, которую тренирует МОСКАЛЬ Александр Игоревич.

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Отдельного внимания заслуживает безразличие городских чиновников, которые «развивают» спорт в Керчи. В этом году у отдела спорта не нашлось кубков для команд, занявших 2-ые и 3-и места, не были определены лучшие игроки турнира. А команды-победители должны были получить микроскопические фигурки баскетболистов вместо настоящих призов, которые не стыдно поставить на школьную полку с трофеями!

Смекалку в такой ситуации проявили тренеры команд, которые передали в руки капитанов команд кубки прошлых соревнований, а «призы» отдела спорта были спрятаны в подсобке.

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Очень хотелось бы, что когда наши команды станут лучшими на всероссийском финале (а почему бы и нет?), горе-чиновники также прятались по кабинетам, а не выставляли свои фигуры напоказ. Ведь реальным развитием спорта в Керчи занимаются не чиновники, а школьные учителя и тренеры, которые болеют душой за своих воспитанников. И которые больше всех заслуживают награды за свой труд.



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