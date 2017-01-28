По результатам проведённых поединков игроки БК «Океан» забили самое большое количество мячей — 524 и по праву являются лидерами дивизиона Б чемпионата Крыма по баскетболу.

Стало известно расписание игр восьмого тура чемпионата Республики Крым сезона-2016/2017. Игры будут проводиться с 28 по 29 января в Симферополе. Все матчи состоятся в здании Медицинской академии Крымского федерального университета.

В субботнее расписание матчей войдут поединки игроков дивизионов «А» и «Б» и три встречи женского дивизиона.

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В воскресение будут проведены 5 поединков дивизиона «Б». Матч между лидером турнира — БК «Океан» и аутсайдером БК «Гвардеец» состоится в воскресение в 14:00. Вход на все игры турнира — свободный. Руководство турнира приглашает всех любителей баскетбола посетить все матчи.

Напомним, что керченские баскетболисты БК «Океан» занимают первое место в турнирной таблице среди 13 команд. В семи поединках керчане одержали 6 побед.

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