Баскетбольная команда Керчи побеждает третий раз подряд

Сегодня в Симферополе прошёл матч третьего тура Дивизина Б по баскетболу. Керченская команда «Океана» в поединке с «Ветеранами» вышла вперед со счётом – 91:39.

Соревнования проходят каждые две недели, для наших баскетболистов это третья победа подряд. Как рассказал тренер команды, Валерий ГРИГОРЬЕВ, в сегодняшней игре участвовало все игроки, начали агрессивно: «Смогли позволить уже потом отрабатывать определённые новые комбинации. Сегодня даже у нас забил один игрок шестнадцатилетний, 2 очка. Сурвилов Владимир. В целом все отыграли неплохо».

Читайте: Керченские баскетболисты играют не только эффективно, но и красиво

По словам тренера, сейчас команда на верном пути: «Будем смотреть, что будет дальше. Пока идём в правильном направлении. А там посмотрим, что у нас будет».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

