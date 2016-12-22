В Керчи прошла спартакиада по баскетболу среди студентов . Об этом сообщает пресс-служба отдела спорта города Керчи.

В ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» в рамках программы по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, в целях пропаганды здорового образа жизни «Будущее России – здоровое поколение», а также накануне зимних праздников в Керчи состоялся финал спартакиады по баскетболу среди студентов-первокурсников.

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Сразиться за кубок представилась возможность командам групп № 511 (профессии сварщики) и № 811 (профессии повар; кондитер).

В результате настойчивых сражений и эмоциональной игры, с разницей в два очка победу одержали представители профессии «повар, кондитер».

Судейская коллегия, в свою очередь, отметила игру ученика группы «811 — Сувилова Владимира, присудив ему звание лучшего игрока.

Организаторами мероприятия выступила судейская бригада в лице главного судьи — Биховец С.М. и секретаря – Милюхина В. А.

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