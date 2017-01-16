После новогоднего перерыва керченские баскетболисты одержали волевую победу со счётом 71:69 над одним из лидеров Дивизиона «Б» евпаторийской командой «Искра». Соперник до встречи с керчанами ещё не знал горечи поражений.

Тренер БК «Океан» Дмитрий Курцев со своими подопечными готовились к игре очень ответственно. Были изучены слабые и сильные стороны соперника, разработан тактический план на игру, каждый игрок чётко представлял, что и как он должен делать.

Начало матча было за керчанами. Уже в первой четверти БК «Океан» опережал соперника на 10 очков. Но игроки команды «Искра» проявили настоящий спортивный характер, не сдались и не запаниковали. Собравшись с силами, они сумели отыграться. Потом игра пошла равная, керчане выходили вперёд, евпаторийцы их тут же догоняли.

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— На последней минуте матча разрыв составлял всего 2 очка, и всё мог решить один бросок, — рассказал журналисту КерчьИНФО тренер БК «Океан» Дмитрий Курцев. — Евпаторийцы попытались использовать тактику «мелкого фола», но наш лучший бомбардир Юрий Певунов реализовывал штрафные с точностью 90%, а защитники нейтрализовывали все попытки соперников отыграться.

В настоящий момент БК «Океан» является лидером Дивизиона «Б», одержав 6 побед в 7 играх. Следующую игру керчане проведут 29 января с одним из аутсайдеров чемпионата — командой «Гвардеец».

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