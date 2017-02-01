Предлагаем вам фоторепортаж сайта KerchINFO.com с игры 8 тура дивизиона «Б» чемпионата Крыма по баскетболу с участием керченского БК «Океан».

Матч состоялся между командами БК «Океан» и их соперником БК «Гвардеец» 29 января 2017 года в Симферополе. Керченской команде удалось одержать победу с разрывом в 30 очков. С чем мы ещё раз поздравляем наших керченских баскетболистов и их тренерский состав!

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Игры следующего тура пройдут 5 февраля. В 9 туре дивизиона «Б» баскетбольный клуб «Океан» сыграет с БК из Симферополя «Южные медведи».

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