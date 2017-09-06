БДК «Азов» прошел под аркой Керченского моста с гимном Севастополя

Большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» выполняет переход по Керченскому проливу. Судно длиной более 100 м и водоизмещением 4080 тонн следует в направлении Азова, где экипаж примет участие в торжествах по случаю 950-летия основания города. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По пути к пункту назначения корабль впервые прошел под аркой Крымского моста, установленной в конце августа. Военные моряки и мостостроители поприветствовали друг друга. Для этого экипаж из 87 человек выстроился на палубе, а сотрудники мостоотрядов поднялись на арку. Она расположена на двух мощных опорах на высоте 35 метров от зеркала воды.

Морская операция по установке железнодорожной арки прошла с 27 по 29 августа в условиях ограниченного судоходства с временным «окном» на 72 часа. В связи с досрочным выполнением операции Керчь-Еникальский канал открыли на 6 часов ранее запланированного срока. Сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под аркой после возобновления движения по каналу.

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По данным Служб управления движением судов (СУДС Керченского пролива) на утро 6 сентября, с момента установки железнодорожной арки под ней прошли в общей сложности более 550 судов, следующих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Чёрного моря в Азовское и обратно.

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