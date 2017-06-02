Бесконечная борьба со стихийными торговцами в Керчи продолжается

В администрации Керчи прошло заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли, на котором озвучили результаты проделанной работы за первое полугодие 2017 года.

По информации замглавы администрации Керчи Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА, в течение текущего года рабочая группа провела 16 рейдов: было составлено 24 протокола об административных правонарушениях на граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных для этих целей местах.

Материалы переданы в административную комиссию для рассмотрения и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

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По результатам совещания заинтересованным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, контролирующим органам в ликвидации стихийной торговли даны поручения, в рамках компетенции, на выполнение мероприятий по организации ликвидации стихийной торговли.

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