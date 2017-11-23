Бесплатная помощь юриста для многодетных семей

В Керчи 24 ноября в 15:00 состоится семинар для многодетных родителей «Меры государственной помощи и защита прав многодетных семей» и бесплатный прием юриста.

Организатор семинара — Крымское региональное отделение Общественной организации «Семьи России». Во время и после семинара все многодетные родители смогут получить бесплатную помощь юриста.

Семинар проводится в рамках реализации проекта «Семейный юрист» на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

У представителей многодетных семей будет уникальная возможность получить консультации специалистов Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты, органов опеки и попечительства и др.

К участию приглашаются все многодетные родители города и района. В ходе семинара участники узнают также об особенностях предоставления пособий по безработице для многодетных семей, а также о возможностях предоставления помощи при заключении социальных контрактов и организации семейного бизнеса.

Дата проведения — 24 ноября, 15:00.

Место проведения — здание администрации города Керчи, ул. Кирова, 17

Вход — свободный. Бесплатный прием юриста с 14.30 до 18.00.

Регистрация начнется 24 ноября в 14:30.

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