Бесплатные спортивные секции Керчи для детей

Есть мнение, что детям научиться чему-либо намного легче, нежели взрослым. У ребёнка практически нет чувства страха, на мир он смотрит с любопытством и, особо не задумываясь, может ввязаться в любую авантюру. Задумываться приходится родителям, которым нужно энергию ребёнка куда-то «определить».

В Керчи сейчас заметно вырос интерес к спорту. В городе идёт набор в разные спортивные секции, причём во многих из них детям предлагают заниматься бесплатно.

Бесплатные спортивные секции в районе Войково

Так, 29 сентября в одном из помещений Керченской специализированной школы-интерната по адресу ул. 12-ого Апреля, д.20 откроется бесплатный зал для занятий самбо. Он открывается по инициативе благотворительного фонда «Я расту со спортом».

Как сообщают организаторы, подобные залы оборудуются благодаря поддержке неравнодушных людей. «Для того, чтобы дети, лишенные такой возможности, могли заниматься спортом и расти не только физически, но и как личность, как сильный духом и телом человек!».

Бесплатные спортивные секции в Аршинцево

Также в Доме физкультуры «Судостроитель» по адресу ул. Орджоникидзе д. 86 объявлен бесплатный набор в секции самбо, бокса и дзюдо.

Будущим боксёрам записаться можно по вторникам, четвергам и субботам с 14:30 до 19:15, тем, кто решил освоить дзюдо можно прийти на запись в понедельник, среду, четверг, пятницу с 14:00 – 18:00 или в субботу с 12.00 до 18.00.

На самбо идёт запись ежедневно с 14.00 до 16.00, кроме воскресенья. Приглашаются мальчики 9-12 лет.

Бесплатные спортивные секции в центре

В «Детско-юношеском клубе физической подготовки» (Стадион им. 50-летия Октября) тоже проводят бесплатные занятия по 9 видам спорта, правда на футбол, баскетбол, спортивную акробатику, дзюдо, тхэквандо, пауэрлифтинг и стрельбу из лука набор временно прекращён.

Сейчас набирают детей в следующие секции: фехтование (с 9 лет), кикбоксинг (с 7 лет) и легкая атлетика (с 10 лет).

Кроме этого практически все городские школы дают детям возможность бесплатно заниматься спортом и в неучебное время, также организовывая клубы и секции. А также, не стоит забывать про обновлённую спортивную площадку на набережной.

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