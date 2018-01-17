Бесплатный WI-FI в Керчи: многие предприниматели под угрозой штрафа

В связи с ростом количества бесплатных точек доступа WI-FI в Керчи, напоминаем, что согласно действующему законодательству, предпринимателям и юридическим лицам, раздающим WI-FI без обязательной авторизации пользователей, грозят довольно крупные штрафы.

Только за девять месяцев 2017 года Роскомнадзор совместно со специалистами радиочастотной службы проверил 17,4 тыс. точек WI-FI в общественных местах (кафе, гостиницы и др.). Из них более 1,5 тыс. работали с нарушением требования законодательства об обязательной идентификации пользователей.

Предусмотрена ответственность для владельцев кафе, гостиниц, учебных заведений, торговых центров и т.д.: размер штрафов составит для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юр. лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф будет уже 300 тыс. рублей.

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В современных условиях защита информации является главным требованием, которое необходимо соблюдать в сфере услуг. Этого требует федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003г. в редакции от 21.07.2014г., а также Постановления Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г., которые внесли изменения в «Правила оказания услуг связи по передаче данных». Гостиницы, рестораны, кафе, школы, торговые центры, больницы: бесплатный Интернет присутствует во всех общественных местах, что требует соблюдения законодательства.

Чтобы избежать наказания, необходимо, чтобы каждый пользователь бесплатного Wi-Fi был авторизован.

Авторизация включает в себя идентификацию пользователя и используемого им оборудования при оказании разовых услуг по передаче данных в пунктах коллективного доступа. Также требуется сохранение журнала доступа пользователей к ресурсам сети Интернет и его хранение в течение 6 месяцев. Идентификация пользователя должна устанавливаться либо с помощью документа (например, паспорта), либо номера сотовой связи, либо через логин на портале госуслуг.

ООО «АПЕКС-КРЫМ» оказывает комплексные услуги по установке необходимого оборудования и настройке системы авторизации пользователей бесплатного Wi-Fi. Услуги могут быть предоставлены круглогодично или сезонно.

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