Бессмертный полк в Керчи: никто не забыт, ничто не забыто

Сразу за бронетехникой, участвующей в параде Победы, по центральной площади города прошел Бессмертный полк. Колонна с портретами своих дедов и прадедов торжественным маршем прошла по центру Керчи.

Мероприятие с каждым годом становится все масштабнее. Так, в этот раз, было подано порядка десяти тысяч заявок на участие в шествии. Конечно, подкачала погода, да и началось шествие немного раньше, чем планировалось, и некоторые люди не успели встроиться в колонну, однако цифра в 10 тысяч практически была достигнута.

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Напомним, Бессмертный полк – международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».

Бессмертный полк в Керчи фото

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