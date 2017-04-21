«Бессмертный полк»: в Керчи встретили делегацию из Ейска

Представители Ейска посетили памятные места города-героя, прибыв к Вечному огню в сквере Славы после экскурсии по Аджимушкайским каменоломням.

Делегация приехала не с пустыми руками.

Свидетельство о присвоении почетного титула “Боевое имя Ейского района” Герою Советского Союза Павлу МИХАЙЛИЧЕНКО было передано керченскому музею.

Также медаль “За боевые заслуги” была возвращена Вадиму СТАДНИЧЕНКО, родственнику, внучатому племяннику Василия Стадниченко, участвовавшего в боях за Керчь. Медаль была утеряна и вот только сегодня она вернулась к родственникам своего владельца.

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Об этом сказал руководитель поискового объединения “Крымпоиск” Николай ШЕВЧЕНКО.

Волонтеры прочитали стихи и руководство города вместе с гостями из Ейска возложили цветы к Вечному огню.

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