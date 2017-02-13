Безопасность Керченского моста будет стоить 4,5 миллиарда рублей

ФКУ Упрдор «Тамань» совместно с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» обеспечат безопасность передвижения по будущему Керченскому мосту. На данный момент заключается контракт стоимостью 4,511 млрд. рублей на обеспечение безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, за безопасность Керченского моста будет отвечать Минтранс. Ещё в конце января этого года российское правительство назначило ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» единым подрядчиком по данному проекту.

Исполнитель обязуется выполнить инженерные работы, проектирование и оснащение инженерно-техническими системами всю автомагистраль Керченского моста, а также автомобильные и железнодорожные подходов к нему. Деньги на проведение всех работ выделяются из федерального бюджета.

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Безопасность передвижения транспорта по дорогам моста заключается в частности, в системах заграждения, досмотра, круглосуточного теленаблюдения и видеорегистрации с возможностью детального и оперативного анализа видеоматериала. Также будут установлены системные приборы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации и управления эвакуацией.

Напомним, что уже ведутся работы по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту акционерным обществом «ВАД». В частности уже подготовлены технические площадки для складирования материалов и стоянки спецтехники.

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