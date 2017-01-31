Распоряжением правительства России ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» («УВО Минтранса») определено единственным исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности моста через Керченский пролив, а также автодорожных подходов к нему по обоим берегам пролива и железнодорожных подходов со стороны Крыма.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» выступит заказчиком мероприятий по «Обеспечению транспортной безопасности в части оснащения объекта «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» инженерно-техническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период строительства и период эксплуатации».

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» определено заказчиком работ, связанных со строительством объектов для обеспечения транспортной безопасности, их оснащением инженерно-техническими системами и выполнением пусконаладочных работ на этих объектах в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань».

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Транспортная безопасность включает весь комплекс систем, определенных федеральным законодательством в этой сфере. В частности, это системы заграждения, досмотра, теленаблюдения для круглосуточного контроля и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображений, комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения. Предполагается устройство пунктов управления системами безопасности.

Определение единственного исполнителя по этим проектам позволит применить единый подход к созданию объектов транспортной безопасности инфраструктуры, связывающей Республику Крым и Краснодарский край, сообщает пресс-служба Минтранса России.

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ФГУП «УВО Минтранса» предстоит выполнить инженерные изыскания, проектирование и строительство объектов для обеспечения транспортной безопасности моста через Керченский пролив и подходов к нему, оснастить объекты инженерно-техническими системами и выполнить пусконаладочные работы.

Предприятие создано в 2002 году для охраны объектов, являющихся государственной собственностью, а также объектов иных форм собственности, находящихся в сфере ведения Министерства транспорта Российской Федерации. Девять филиалов ФГУП обеспечивают охрану более 800 объектов транспортного комплекса на территории всей Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.

ФГУП «УВО Минтранса» определено исполнителем работ по транспортной безопасности моста в Крым и подходов к нему по итогам конкурентных переговоров как предприятие, обладающее значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, квалифицированным персоналом.

ФКУ Упрдор «Тамань»

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