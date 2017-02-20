Безопасность Керченского моста оценена в 4,5 млрд рублей

ФКУ Упрдор «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса» заключили государственный контракт на выполнение работ, связанных с оснащением моста в Крым инженерно—техническими системами обеспечения транспортной безопасности на период строительства и эксплуатации. Контракт заключен во исполнение распоряжения правительства Российской Федерации No100 от 26.01.2017 года.

Распоряжением правительства подведомственное Росавтодору ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» определено заказчиком работ, ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» — единственным исполнителем (подрядчиком).

Согласно техническому заданию к госконтракту, ФГУП «УВО Минтранса» должен разработать и реализовать «оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные функционально—технологические, конструктивные и инженерно—технические решения по оснащению объектов инженерно—техническими системами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими требования к антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры с учетом уровней безопасности».

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Финансирование работ по контракту предусмотрено федеральной целевой программой «Социально—экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 годах».

Предельная стоимость работ составляет 4 511 074 400 рублей, в том числе НДС 18% в размере 688 129 993 рубля 22 копейки. Предельная стоимость работ не может быть превышена. Стоимость подлежит корректировке в сторону уменьшения в соответствии с проектной документацией на основании положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ.

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