Безопасность в Керченском проливе обойдется государству в 100 миллионов

Радиотехнические посты связи, осуществляющие безопасность движения судов в Керченском проливе, усовершенствуют. Будут модернизированы РПС «Ени-Кале», «Керчь Крепость» и системы управления движением судов порта «Керчь».

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» объявило конкурс на выполнение работ по объекту «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым» — техническое перевооружение системы управления движением судов порта Керчь.

В соответствии с материалами тендера, модернизированы будут радиотехнические посты связи «Ени-Кале» (мыс Фонарь), «Керчь Крепость» (мыс Белый) и системы управления движением судов порта «Керчь» (мыс Змеиный).

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На эти цели из федерального бюджета будет выделено 98 миллионов 859 тысяч рублей.

На объектах заменят береговые радиолокационную станцию, систему обработки, отображения и регистрации информации СУДС, радиостанции ультракоротких волн, источники бесперебойного питания и другую аппаратуру.

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