Безработным предложат более тысячи вакансий в Керчи

В городском центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий (холл 1 этажа по улице Кирова,5). Время проведения – 19 мая с 10:00 до 12:00.

На ярмарке представят более тысячи вакансий по Керчи. В том числе работу предложат инвалидам, включая возможность обучения в Центре профессиональной реабилитации инвалидов Евпатории.

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Посетители также смогут ознакомиться с вакансиями не только в других городах полуострова, но и в конкретных субъектах РФ.

Работодатели должны предварительно зарегистрироваться по телефону 2-24-85 в отделе оказания услуг работодателям.

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