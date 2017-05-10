Безработным предложат более тысячи вакансий в Керчи

В городском центре занятости населения пройдет ярмарка вакансий (холл 1 этажа по улице Кирова,5). Время проведения – 19 мая с 10:00 до 12:00.
На ярмарке представят более тысячи вакансий по Керчи. В том числе работу предложат инвалидам, включая возможность обучения в Центре профессиональной реабилитации инвалидов Евпатории.
Читайте: Как в Керчи «кидают» на зарплату
Посетители также смогут ознакомиться с вакансиями не только в других городах полуострова, но и в конкретных субъектах РФ.
Работодатели должны предварительно зарегистрироваться по телефону 2-24-85 в отделе оказания услуг работодателям.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: