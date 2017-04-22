«Библионочь-2017» в Керчи: как это было

Керчь присоединилась к всероссийскому проекту «Библионочь-2017». В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

В рамках акции в керченской библиотеке им. Белинского была подготовлена уйма различных викторин, презентаций и обзоров. Гостям не довелось скучать.

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Зрители насладились фрагментом из спектакля Мориса Метерлинка «Синяя птица», который представил театр «Амплуа» детской школы искусств им. Сердюка (руководитель Екатерина Холодная) и «поэтическим дефиле» под названием «Весна. Любовь. Поэзия».

Также все присутствующие проверили свои знания в викторинах «Котомания» и «Звездный час». Победители получили вкусные призы от спонсоров акции.

Не мог такой уютный и познавательный вечер пройти без всеми любимой игры в «Мафию». Победитель получил почётную грамоту.

Каждый, кто нашёл время и заглянул на «Библионочь-2017», получил позитивные эмоции, хорошее настроение и даже сладкие угощения.

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