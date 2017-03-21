Библиотека Островского открывает литературные встречи для керчан

Творческий вечер керченской поэтессы Веры Коваль стал для библиотеки дебютным в серии литературных встреч.

20 марта в зале библиотеки № 3 им. Н. А. Островского, которая находится на улице Победы 19, состоялся творческий вечер керченской поэтессы Веры Коваль «Я к вам с открытою душой». Мероприятие прошло под патронатом керченской литературной организации «Лира Боспора» при содействии руководства библиотеки.

Творческий вечер прошел в форме литературно-музыкальной презентации и собрал полный зал слушателей. На встрече также присутствовали руководитель литературно-поэтического объединения «Свирель» Валентина Яровая из Щелкино, керченские поэты и писатели Марина Збараг, Александра Федорова и Елена Лапченко.

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В разговоре с журналистами KerchINFO.com Вера Коваль отметила посещаемость подобных мероприятий: «Несмотря на то, что я родилась в Ростовской области, я выросла здесь и считаю себя керчанкой. Приятно, что люди ходят, но хотелось бы, что нас посещали больше молодых людей».

Главный библиотекарь Виктория Ардемасова сообщила, что следующая ближайшая встреча литераторов запланирована на апрель.

Вера Федоровна Коваль — член Союза писателей Крыма, поэтесса и публицист, за 16 лет своей деятельности она написала более 650 стихотворений, издала 9 книг. Является челном керченской литературной организации «Лира Боспора», отмечена дипломами и наградами.



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