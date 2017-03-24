Библиотека Островского просит керчан о помощи

Библиотека им. Островского в последнее время стала поборником культуры в Аршинцево. Эта обычная городская библиотека проводит конкурсы и культурные мероприятия, сотрудничая как с городскими литературными организациями и библиотеками из других субъектов федерации.

20 марта журналисты KerchINFO.com побывали на литературной встрече Веры Коваль, организованной при содействии администрации и литературного сообщества «Лира Боспора». Администрации библиотеки намерена проводить такие встречи на регулярной основе и приглашает всех желающих посетить их.

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Но основная причина и смысл существования библиотек – книги, и обновление книжного фонда является самой насущной проблемой. Библиотека Островского просит всех, у кого есть такая возможность, поделиться книгами. Книжный фонд библиотеки – это ключ к развитию способностей для начинающих писателей, но пока республиканские инициативы обходят этот вопрос стороной. При этом библиотека организовала проект «Время читать» для молодых читателей и готовит литературные вечера с другими библиотеками в режиме «телемоста».

Библиотека-филиал № 3 им. Н. А. Островского расположена по адресу ул. Победы 16, остановка дружба. Любой желающий может связаться с сотрудниками библиотеки по телефону +7(36561)3-69-09.

Редакция KerchINFO.com надеется, что керчане, в частности жители Аршинцево, обратят внимание на старания работников библиотеки и помогут им дальше развивать культуру чтения всеми возможными способами.



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