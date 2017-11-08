Бизнес-омбудсмен Крыма дала поручения властям Керчи

Сегодня в керченской Администрации прошло рабочее совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы ЛУЖЕЦКОЙ по вопросам улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Светлана Анатольевна обратила внимание на ситуацию с координационным советом по вопросам развития предпринимательства при Администрации Керчи. Как отметили сотрудники исполкома – сейчас совет формируется. Светлана дала поручение до конца ноября полностью решить с этим вопрос – составить список тех, кто в него войдет и план работы.

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Также она поручила разобраться с проблемой перезаключения договоров на право аренды (заключенных до марта 2014 года). По её словам, нужно составить полный отчёт о том, сколько заявлений было подано предпринимателями, сколько договоров уже перезаключили, а сколько не перезаключили и по какой причине (на данный момент переоформленных договоров – около 600).

Как рассказал глава Администрации Сергей БОРОЗДИН, руководство города сейчас плотно занимается этим вопросом – так в этом году перезаключение договоров позволило увеличить бюджет на 30%. В 2018 году этот эту тему будут курировать специальные люди.

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