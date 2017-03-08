БК «Океан» — единоличный лидер Чемпионата Крыма по баскетболу

В прошедшие выходные, 5 марта, керченский БК «Океан» сразился с симферопольским «Вектором» в центральном матче дивизиона «Б». В тяжёлой игре керчанам удалось «вырвать» победу.

5 марта на базе Медицинской академии Крымского федерального университета состоялись матчи 11 тура. По итогам проведённых игр, керченский «Океан» обыграл своих ближайших преследователей — симферопольский «Вектор»и по-прежнему удерживает первую строчку турнирной таблицы чемпионата.

Отметим, что керченские баскетболисты недостаточно уверенно провели стартовую четверть, которую проиграли со счетом 6:21. Но командная игра керчан наладилась уже во второй четверти, и керчанам быстро удалось сократить разрыв.

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«Получилась хорошая игра. Несмотря на тяжёлое начало, ребята смогли собраться, перестроить игру, догнать противника, сократить большое отставание в очках и перевести игру в нужное и удобное нам русло», — рассказывает тренер команды Курцев Дмитрий Иванович.

Лучшими игроками по результатам игры стали молодые баскетболисты: Юрий Пивунов, Андрей Калинин и Паша Балабан. Последний очень здорово сыграл на подборах. Более взрослые игроки «Океана» в свою очередь тоже поддержали молодёжь своей опытной игрой, страховкой в защите и умением контролировать игру.

Итог матча: победа «Океана» со счетом 62:53 (6:21, 16:4, 23:15, 17:13)

Отметим, что во всех проведённых матчах керченский клуб потерпел только одно поражение!



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