Состоялся восьмой тур дивизиона «Б» чемпионата РК сезона 2016/2017 по баскетболу. Керченский БК «Океан» подтвердил свои лидирующие позиции, одержав разгромную победу.

На выходных в Симферополе прошел восьмой тур чемпионата Республики Крым сезона 2016/2017 по баскетболу. Игры прошли в здании Медицинской академии Крымского федерального университет.

Керченские баскетболисты провели игру в рамках дивизиона «Б» в воскресенье. Соперниками стали спортсмены с гвардейского БК «Гвардеец». Игра стартовала в 14:00.

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Первая четверть матча была для керченских баскетболистов удачнее, чем вторая. Оторвавшись от соперника в начале матча, БК «Океан» позволил «гвардейцам» ликвидировать стартовый задел.

«В третьей четверти мы «взяли себя в руки», оторвались на 20 очков, и в последней четверти играли уже без напряжения. В итоге одержали победу с разницей в 30 очков», — рассказал журналисту KerchINFO.com тренер БК «Океан» Дмитрий Курцев.

С общим счетом 81:51 БК «Океан» одержал очередную победу в турнире, тем самым подтвердив свою позицию лидера.

Фотоотчет KerchINFO.com о матче ждите завтра утром!

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