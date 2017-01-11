После Новогодних праздников керченский баскетбольный клуб «Океан» едет на очередной матч чемпионат Крыма.Об этом редакции KerchINFO.com рассказал тренер команды Дмитрий Курцев.

В Симферополе 15 января состоится седьмой тур чемпионата Республики Крым по баскетболу сезона 2016/2017 среди мужских команд. Соперником керченских баскетболистов в этот раз будет евпаторийская «Искра», которая на данный момент находится в числе лидеров.

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«Мы конечно сделаем все возможное, чтобы одержать победу. Мяч — круглый, паркет — ровный, так что перед стартовым свистком шансы у соперников равные», — отмечает Дмитрий Иванович.

Результаты тура и фоторепортаж о матче можно будет найти на сайте KerchINFO.com.

Напомним, что после 6-ти туров БК «Океан» занимает первое место в чемпионате дивизиона «Б» и имеет неплохие шансы на успешное участие в играх play-off.

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