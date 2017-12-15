Благо творить – цель и образ жизни

На протяжении 17 лет Благотворительный Фонд «Деметра» под руководством учредителя – известного мецената и ученого, почетного гражданина города-героя Керчь Письменного Вячеслава Дмитриевича, осуществляет патронаж и адресную благотворительную помощь пенсионерам, проживающим в Специальном доме для одиноких граждан и инвалидов г. Керчи.

Регулярная безвозмездная помощь подопечным отделения, такая как приобретение средств реабилитации, благотворительные обеды, продуктовые наборы, обеспечение лекарственными препаратами, комплектация досуговой комнаты аудио-, видио аппаратурой – это только часть той помощи и благих деяний, которые Фонд «Деметра» осуществляет долгие годы.

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По традиции, в преддверии празднования дня Св.Николая коллектив Фонда «Деметра»: директор, доктор исторических наук Зинько В.Н., члены правления фонда Барановская И.Н. и Зинько Е.А. пришли в отделение социально-медицинского обслуживания граждан, компактно проживающих в специальном жилом доме пожилых граждан и инвалидов, чтобы оказать им благотворительную помощь. Каждому пенсионеру были вручены денежные средства в размере 3 000 рублей.

Долголетняя дружба и крепкие связи ГБУ РК «КЦСО г. Керчи» с Фондом позволяет скрасить одиночество подопечных и улучшить их качество жизни.

Заведующая организационно-методического отделения ГБУ РК “КЦСО г.Керчи” Артемова Татьяна Владимировна



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