Благодарность не на словах: керчане заботятся о могилах героев

Во время освобождения Крымского полуострова, а именно в январе 1944 года, наши отцы, деды и прадеды, не жалея свои жизни, сражались на свободу нашей Родины. Исторически доказано, что практически все жители прибрежных населённых пунктов (Маяк, Осовины, Глазовка и Юргаков Кут-Юркино) принимали активное участие в захоронении погибших освободителей, как на территории своих сел, так и в братских могилах вблизи поселений.
Одно из братских захоронений находится на северо-западной окраине села Юркино, Ленинского района, г. Керчь.
Село живёт эхом войны и помнит своих героев не только в праздничные дни. В подтверждение этого читатель нашего сайта Валентин ЕРДЕНЕЕВ прислал в редакцию письмо-благодарность жителям села Юркино (под Керчью).
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«Я с 1982 года являюсь очевидцем как жители села Юркино с большим воодушевлением и в знак благодарности нашим дедам ухаживают и постоянно поддерживают образцовый порядок на территории братской могилы, где лежат сыны нашей огромной страны и бывшего Советского Союза.
Мы, нынешнее поколение, выражаем огромную благодарность жителям села Юркино, депутатам всех этих лет и администрации населённых пунктов за их заботу и уважение к нашим родным.
Дай бог Вам здоровья, счастья и низкий Вам поклон от нас», — идёт речь в сообщении.
Следует отметить, что подобное отношение к знаковым местам Керчи должно быть повсеместно, а не избирательно.
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