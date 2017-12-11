Благотворительная акция «Праздник в каждый дом»: открыт первый пункт приема подарков

Благотворительная акция В Керчи «Праздник в каждый дом» стремительно набирает обороты. На нее откликнулись многие неравнодушные керчане. Сегодня открыт первый пункт приема подарков для особенных детей.

Еще на прошлой неделе мы объявили о старте благотворительной акции «Праздник в каждый дом», соорганизатором которой в этом году выступает сайт КерчьИНФО. Ее организовали неравнодушные керчанки – Марина ТРЕМБАЧ и Анастасия ТРОН. Акция получает поддержку от Российского союза молодежи.

За короткое время к организаторам обратилось очень много людей, которые спрашивали куда принести подарки. Поэтому, сегодня был открыт первый пункт приема подарков в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ». Все желающие могут оставить свои вклад в благотворительную акцию на ресепшне спорт-клуба. Он расположен по адресу улица Мирошника, 1Б. Приносить подарки можно в любой день недели, с 8:00 до 21:00.

Это только первый пункт приема. Журналисты КерчьИНФО обязательно будут оповещать о новых точках приема подарков и о их графиках работы.

Многие предприниматели города уже откликнулись и готовы принять участие в общем добром деле.

Так, например, утренник в керченской школе-интернате подарит детям семейный клуб «Сказка». Они с радостью принимают участие в благотворительной акции. А оформление зала на себя берет магазин воздушных шаров «Забава».

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Со сладкими подарками помогают ЛДТ «Светло» и магазин «Семейный». Они уже заказали партию конфет и оплатили все расходы.

К доброму делу присоединилось большое количество организаций и предприятий. Сложно назвать весь список, поскольку многие благодетели даже не называют имени. Известно, что в одной из керченских оптик предложили сделать бесплатно очки детям с плохим зрением.

В этом году в акцию включили и городское общество инвалидов. Мы связались с председателем организации Мариной МАМУЛЬ. Она рассказала, чего особенно не хватает детям в их центре реабилитации:

«Нам очень нужны настольные игры. Те что по-проще. Нашим детям трудно играть в монополию и другие подобные игры . Обычные «бродилки» с кубиками – то что надо. Еще многие наши детки любят собирать пазлы – это очень полезно для развития моторики. Может быть лото, домино. Какие- то развивающие игры. Это то что и порадует детей и станет полезным подарком».

Напомним, что полезными будут и средства личной гигиены, бытовая химия, канцелярия, одежда ( даже б/у в хорошем состоянии). В прошлом году многие приносили такие продукты, как макароны, крупы, соль и сахар.

Телефоны организаторов не успевают принимать все звонки, поэтому многие обращения керчане могут оставить в социальных сетях в группах КерчьИНФО, ММК, Доброе сердце.

Очень радостно видеть, что в нашем городе так много отзывчивых людей. И мы продолжаем призывать всех присоединиться к доброму делу и подарить «Праздник в каждый дом». Если у вас уже есть желание присоединиться к нам обращайтесь по телефону: +7 (978)015-17-41 или пишите в нашу группу ВКонтакте. Также, все вопросы вы можете задать лично организаторам акции по телефонам: +7 (978) 819-23-29 (Анастасия), +7 (978) 861-84-36 (Марина).

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