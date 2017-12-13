Благотворительная акция «Праздник в каждый дом»: появился пункт приема подарков в Аршинцево

Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» продолжает собирать подарки для особенных деток. Мы открыли пункт приема подарков в Аршинцево.

КерчьИНФО в этом году выступает соорганизатором благотворительной акции «Праздник в каждый дом». Акция стала традиционной благодаря неравнодушным керчанкам.

На прошлой неделе был открыт первый пункт приема подарков в спортивном клубе «ПРОСТОРТ». Сюда уже приходят неравнодушные керчане – принесли канцтовары и книги для детей, несколько пакетов с вещами.

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Сегодня нам удалось отрыть еще один пункт. Он находится по адресу улица Орджоникидзе, д 80. Это бывший пионерский лагерь «40-летия Октября» или детский лагерь «Надежда». Многие знают это место, как банкетный зал «Тиритака». На карте мы указали подробную схему прохода к пункту. Ориентир – зеленые ворота. Подарки оставите охраннику (самое первое здание при входе).

В этом году возникли некоторые трудности с образованием пунктов приема. Но организаторы делают все что в их силах. В дальнейшем, мы планируем открыть больше пунктов.

Если вам не удалось найти пункт приема или нет возможности отвезти свой подарок, вы можете обратиться в редакцию сайта +7 (978)015-17-41 или пишите в нашу группу ВКонтакте. Также, все вопросы вы можете задать лично организаторам акции по телефонам: +7 (978) 819-23-29 (Анастасия), +7 (978) 861-84-36 (Марина).

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