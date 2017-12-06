Благотворительная акция «Праздник в каждый дом»

В Керчи стартует благотворительная акция «Праздник в каждый дом». Ее создатели – неравнодушные керчанки. Благодаря их доброте и активной гражданской позиции эта акция уже становится традиционной. В этом году сайт КерчьИНФО выступает в роли соорганизатора.

Календарь приближает самый сказочный праздник – Новый год. Многие уже задумываются над тем, какой подарок положить под елку для своих близких. Дети пишут письма деду Морозу, который обязательно исполнит самые заветные мечты маленьких керчан.

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Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» позволит каждому побывать в роли добрых волшебников и подарить настоящий сказочный праздник особенным детям – воспитанникам детских домов и интернатов.

Давайте вместе покажем всем детям, что чудеса существуют. Они будут рады любым подаркам – сладости, фрукты, игрушки. Всегда уместны канцтовары, одежда и обувь. Также, руководители учреждений отмечают, что средства бытовой химии и личной гигиены могут послужить полезным подарком.

Редакция сайта КерчьИНФО призывает всех неравнодушных принять участие в этой акции. Уже скоро будут открыты пункты приема подарков. Мы, как Средство массовой информации гарантируем освещать все подробности акции, графики работы пунктов приема. Также, мы покажем, как подарки попадут в руки детей.

Если вы хотите подарить «Праздник в каждый дом» обращайтесь по телефону: +7 (978)015-17-41 или пишите в нашу группу ВКонтакте.

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