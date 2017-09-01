Благотворительная акция в Керчи «Соберем ребенка в школу»

К началу учебного года Керченским отделением Крымской республиканской общественной организации «Совет женщин Крыма» был организован сбор средств для приобретения школьных принадлежностей, спортивных костюмов, рубашек, блузок, рюкзаков для многодетной семьи Курских.

В новом учебном году в этой семье идут в школу сразу шестеро детей. Первокласснице Алене и ее старшему брату, учащемуся 11 класса Андрею, выпала честь дать первый звонок, извещающий о начале учебного года. Катя и Денис прилежные учащиеся 8 класса, Аня идет в 4 класс, Кирилл в – 5 класс. Кроме прилежной учебы, дети занимаются бальными танцами в творческих коллективах города.

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Активистами женсовета, которыми являются в основном работники ГБУ РК «КЦСО г. Керчи», переданы маме многодетной семьи приобретенные подарки, ребятам пожелал отличной учебы, крепкого здоровья и с честью нести звание жителя города-героя Керчи. Сладкий стол, приготовленный женщинами Совета, порадовал ребят. Мама и дети сердечно поблагодарили Женсовет и сотрудников ГБУ РК «КЦСО г. Керчи» в лице Анисимовой Ольги, Калачевой Марины, Жорняк Ольги за внимание и подарки.

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Встреча прошла в доброй, душевной обстановке, женщины-организаторы благотворительной акции испытали чувство удовлетворения и радости, глядя на счастливые лица детей и мамы.

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