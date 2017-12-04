Близ Керчи выращивали коноплю для подушек

Житель Ленинского района попался на выращивании конопли. На его придомовой территории сотрудниками полиции было обнаружено несколько экземпляров запрещенного в России растения.

Информацию о том, что по данному адресу могут находиться наркотики, в отдел МВД сообщили неравнодушные граждане. Когда к нарушителю нагрянула проверка, тот решил избавиться от улик, однако попытка была успешно пресечена.

«Согласно заключению эксперта, изъятые растения являются наркосодержащими общей массой около 0,5 кг. Гражданин пояснил, что самостоятельно вырастил коноплю и планировал использовать для пошива подушек», – сообщила пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району.

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Такие необычные предметы постельного инвентаря садовод собирался использовать для лечения от головных болей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение, изготовление и переработку наркотических средств в крупном размере. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от 3-х до 10-ти лет.

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