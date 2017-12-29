Бобровский рынок отпраздновал двадцатилетие (видео)

На этой неделе своё двадцатилетие отметил керченский Бобровский рынок. Это место хорошо известно жителям Аршинцево (рынок расположен недалеко от остановки «Пионерская» – прим. ред.).

За два десятка лет рынок стал современным торговым комплексом, которым довольны и покупатели и те, кто там работает.После второй реконструкции торговых мест, места для продавцов стали в разы комфортнее – теперь павильоны отапливаются, а для удобства посетителей – над павильонами установлены навесы.

Читайте: Предновогодний шоппинг в Керчи

Организатор рынка Александр БОБРОВ учитывает пожелания покупателей – так, жители хотели оставить старые деревья – берёзу и сосну. Два этих дерева сохранены, сейчас они – своеобразные символы рынка. Покупатели хорошо отзываются о продавцах, а сами работники говоря о секретах торговли скромно отмечают: «Главное – улыбаться».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

